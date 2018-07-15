Başkanımızın iradesi FETÖ’yü bitirecek

15 Temmuz
darbe girişimi sırasında FETÖ
'cü askerler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda derdest edilerek, başından vurulan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan SABAH'a konuştu. Aslan özetle şunları söyledi: 15 TEMMUZ ÖNCESİ ÇALIŞMA BAŞLATTIK:
FETÖ demokrasiye değer vermeyen çok tehlikeli bir terör örgütü. Bu yapıyla mücadelenin başlaması için önce terör örgütü ilan edilmesi gerekiyordu. Ekibimle birlikte 15 Temmuz'dan önce bu örgütle ilgili tüm çalışmalarımızı yaptık. Bunların terör örgütü olduğunu, bu nedenle Terörle Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde mücadele verilmesi gerektiğini belirttik. HER PLATFORMDA ANLATTIK, HEDEF OLDUK:
Mücadeleye başladığımız zaman bunu kamuoyuna anlatmamız gerekiyordu. Her şeye rağmen 15 Temmuz öncesi bunların terör örgütü olduğunu resmen ilan ettik ve her yerde anlatmaya başladık. Örgütün üzerine gittikçe FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
ve tepe yöneticileri bizi her platformda hedef gösterdi. Biz yılmadık ve onlara teslim olmadık. Kimse böylesine bir ihaneti belki aklından geçirmedi. Bir sürü örgüt tanıdık fakat böylesine tehlikeli bir örgüt görmedik. ARAŞTIRMAYA GİTTİM, DERDEST EDİLDİM:
15 Temmuz gecesi helikopterlerin havada dolaştığını görünce 'bu işte bir sıkıntı var, araştırayım' dedim. Jandarma Genel Komutanlığı'na gittim. Beni ve koruma polisimi hemen derdest ettiler. Rehin alarak ellerime kelepçe vurdular. Sabaha karşı da kafama sıktılar. Her şeye rağmen onlar başarılı olamadılar, zafer bizim oldu. MÜCADELE İRADESİ:
FETÖ ile mücadele sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın
gayretiyle yürüyor. Mücadele iradesi gösteren tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Allah ona uzun ömür versin. Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile yapılan mücadele nihayete erecektir. ACIRSAK ACINIR HALE GELİRİZ:
FETÖ
ile mücadele hafife alınmamalı. Mücadeleye olanca hızıyla devam etmek gerekli. Bu mücadele yapılırken geçmişi unutmamak, yılmamak ve hainlere acımamak tek kural olmalı. Acırsak acınır hale geliriz. Bunu asla akıldan çıkarmamalıyız. Mücadeleyi zerre tereddüt etmeden sürdürmeliyiz.