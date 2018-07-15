Erdoğan ile Putin, Suriye ve enerji politikalarını konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider enerji yatırımları ile Suriye politikalarını masaya yatırdı. Görüşmede Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik kararlılık da vurgulandı. Başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliğinin seyrinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Suriye'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde de bulunuldu. Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Şam rejiminin benzer şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti. Erdoğan, İdlib'te olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz tarihlerinde Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti. İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg'da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.