Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

FETÖ
'nün
darbe girişimi sırasında Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrinde, 15 Temmuz öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Darbe girişiminin seyrini değiştirerek demokrasi mücadelesinin sembol ismi haline gelen Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrinde Türkiye
'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Kur'an-ı Kerim okudu, memleketlerinden getirdikleri toprakları kabrin üzerine döktü. Ayrıca şehit çocukları da Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.