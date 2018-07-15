Hiperrealist 15 Temmuz Saraçhane Anıtı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal etmeye kalkışan hain darbecilere karşı vatandaşların belediyenin önündeki havuzdan abdest alıp şehadete hazırlanışı Hiperrealist teknik ile "15 Temmuz Saraçhane Anıtı" olarak ölümsüzleştirildi.

Anıtın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Bu anıt, gelecek nesillere 15 Temmuz'da milletimizin kahramanlığı kadar, hainliğin büyüklüğünü de gösteren özel bir eser" dedi.

15 Temmuz'daki ihanet kalkışmasında hainlerin işgal hedeflerinden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi.

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan vatandaşlar hainlere geçit vermemek için Saraçhane'ye de akın etti. Hainlerin kurşunlarına karşı belediyenin önündeki havuzda abdest alıp şehadete koşan vatandaşların bir anı hiperrealist (gerçekçi) anıt ile ölümsüzleştirildi.