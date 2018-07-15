PKK’nın İskandinavya sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK
'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan terörist C.D. Danimarka'da yakalandı. Kırmızı bültenle 192 ülkede aranan C.D.'nin, Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı. C.D., Türkiye'ye iade edilmek üzere yakalandı. İSPANYA'DA DA OPERASYON
C.D'nin, PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olduğu, 2007'nin son aylarında Kuzey Irak'taki terörist kamplarında bulunduğu tespit edildi. Öte yandan Tunceli
'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle 192 ülkede aranan DHKP/C mensubu S.G. de Türkiye'ye iade edilmek üzere İspanya
'da gözaltına alındı. IRAK'IN KUZEYİNE HAVA OPERASYONU
GENELKURMAY Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlârında, 6 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.