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'da terör operasyonu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 08:04
Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2018 tarihinde Van merkezi Yalım Erez Mahallesinde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda; teslim ol çağrılarına silah ve el bombası ile karşılık veren, kırsal alanda örgüt adına faaliyet yürüten ve eylem amacıyla Van il merkezine geldiği tespit edilen 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Şahısların üzerlerinden 2 adet Glock marka tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör elde edilmiştir. Atılan el bombaları neticesi biri ağır olmak üzere 3 özel harekat polisi yaralandı. Konu ile ilgili yardım ve yataklık yapan 6 işbirlikçi şahıs gözaltına alındı" denildi.
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Van'da terör operasyonu, 2 terörist etkisiz hale getirildi
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