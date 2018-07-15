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Yüzümdeki iz şeref madalyam

Mahkeme kararıyla Hamit olan ismini Gazi olarak değiştiren : O gece hain planları Erdoğan’ın çağrısıyla bozduk. Bu destan unutulmaz

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Yüzümdeki iz şeref madalyam
darbe girişiminde Köprü'de hainlere direnen ve yüzüne isabet eden mermiyle yanağından ve burnundan yaralanan , "Değil 2 sene, 120 sene de geçse bu destan unutulmayacak" dedi. Yılmaztürk, ilk ismi olan Hamit'i "Gazi" yapmak için Bahçelievler Nüfus Müdürlüğü'ne asliye hukuk mahkemesinde dava açtı. 15 Temmuz gazisine bir jest yapan mahkeme, Hamit ismini "Gazi" olarak değiştirdi. Yılmaztürk, "Yüzümdeki iz şeref madalyam. Daha dün gibi her şey, yapılan hain planları bu millet sayesinde ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bozduk. Dün gibi her saniyesi hafızalarda, değil 2 sene, 120 sene de geçse bu destan unutulmayacak" diye konuştu.
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Yüzümdeki iz şeref madalyam
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