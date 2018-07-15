15 Temmuz
darbe girişiminde Köprü'de hainlere direnen ve yüzüne isabet eden mermiyle yanağından ve burnundan yaralanan Yılmaztürk
, "Değil 2 sene, 120 sene de geçse bu destan unutulmayacak" dedi. Yılmaztürk, ilk ismi olan Hamit'i "Gazi" yapmak için Bahçelievler Nüfus Müdürlüğü'ne asliye hukuk mahkemesinde dava açtı. 15 Temmuz gazisine bir jest yapan mahkeme, Hamit ismini "Gazi" olarak değiştirdi. Yılmaztürk, "Yüzümdeki iz şeref madalyam. Daha dün gibi her şey, yapılan hain planları bu millet sayesinde ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bozduk. Dün gibi her saniyesi hafızalarda, değil 2 sene, 120 sene de geçse bu destan unutulmayacak" diye konuştu.