AK Parti'den son dakika OHAL açıklaması! OHAL 2018 ne zaman kalkacak?

Hain 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından kamu düzenini tesis etmek ve ülke güvenliğini sağlamak amacıyla ilan edilen ve iki yıldır süren OHAL ile ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Yurttaşlar, OHAL ne zaman kalkacak? sorusu ile araştırma yaparken OHAL'in biteceği tarih de belli oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, OHAL'in 18 Temmuz tarihinde kalkacağını duyurdu.

Böylece, iki yıldır uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 18 Temmuz tarihinde sona erecek.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısaca OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

DÜNYADAN OLAĞANÜSTÜ HAL ÖRNEKLERİ

- Fransa 2015 Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hal ilan etti.

- ABD 11 Eylül saldırıları sonrasında halen geçerli olan olağanüstü hali ilan etti.

- 12 Haziran 2016'da 2016 Orlando gece kulübü saldırısı sonucunda Florida devleti Orange County'de olağanüstü hal ilan etti.

- Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Yangını sonucunda Alberta, Kanada'da olağanüstü hal ilan etti.

- Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda olağanüstü hal ilan etti.

- Myanmar mezheplerle ilgili şiddet sonucunda Meiktila'da olağanüstü hal ilan etti.

- Kırım Ukrayna'daki enerji sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.