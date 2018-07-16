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'den açıklaması! OHAL 2018 ne zaman kalkacak?

2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen ve iki yıldır uygulanan () durumu ne zaman kalkacak? Ülke güvenliğinin tesisi için uygulanan ve 'nin seçim sonrası önemli vaatlerinden birisi olan OHAL'in kalkması için artık sayılı günler kaldı. OHAL ne zaman bitecek 2018 sorusu ile araştırma yapan yurttaşlar, olağanüstü hal durumuna ilişkin araştırma yaparken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan açıklaması geldi. Peki, OHAL 2018 ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:10
AK Parti'den son dakika OHAL açıklaması! OHAL 2018 ne zaman kalkacak?

Hain darbe girişiminin ardından kamu düzenini tesis etmek ve ülke güvenliğini sağlamak amacıyla ilan edilen ve iki yıldır süren ile ilişkin gelişmesi yaşandı. Yurttaşlar, OHAL ne zaman kalkacak? sorusu ile araştırma yaparken OHAL'in biteceği tarih de belli oldu. Grup Başkan Vekili Bülent Turan, OHAL'in 18 Temmuz tarihinde kalkacağını duyurdu.

Böylece, iki yıldır uygulanan (OHAL) uygulaması 18 Temmuz tarihinde sona erecek.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısaca OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

DÜNYADAN OLAĞANÜSTÜ HAL ÖRNEKLERİ

- Fransa 2015 Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hal ilan etti.

- ABD 11 Eylül saldırıları sonrasında halen geçerli olan olağanüstü hali ilan etti.

- 12 Haziran 2016'da 2016 Orlando gece kulübü saldırısı sonucunda Florida devleti Orange County'de olağanüstü hal ilan etti.

- Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Yangını sonucunda Alberta, Kanada'da olağanüstü hal ilan etti.

- Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda olağanüstü hal ilan etti.

- Myanmar mezheplerle ilgili şiddet sonucunda Meiktila'da olağanüstü hal ilan etti.

- Kırım Ukrayna'daki enerji sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

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AK Parti'den son dakika OHAL açıklaması! OHAL 2018 ne zaman kalkacak?
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