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Besni’de polis ya geçit vermiyor

’ın Besni ilçesinde polis ekipleri durdurdukları otomobilde yaptıkları detaylı aramada ele geçirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 08:47
Besni’de polis uyuşturucuya geçit vermiyor
Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Gaziantep'ten ilçeye getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, otomobili Yenikent uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramalarda yaklaşık 8 gram jameika isimli madde, 1 adet extasy uyuşturucu hap ve bir adet sigara içerisinde içime hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan M.K., A.N., S.L. ve E.V. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Besni’de polis uyuşturucuya geçit vermiyor
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