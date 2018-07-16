Güneydoğu’da büyük değişim! Paralar hizmete aktarılınca bölgenin çehresi değişti...

Güneydoğu'da, kayyum belediyelerinin son 1.5 yılda yaptığı hizmetlerle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Belediyelere aktarılan paralar vatandaşa hizmet olarak dönünce, yeni modern yollar, parklar, caddeler, bulvarla ve yürüyüş yolları ile eğitim merkezleri ve kurs binaları yapıldı.

Kayyum olarak Diyarbakır, Van, Mardin, Siirt, Batman, Hakkâri, Tunceli, Şırnak, Bitlis'te görev yapan vali, vali yardımcıları ve kaymakamlar, hizmetin yanı sıra halkın gönlünde de taht kurdu. Kayyumlar, yıllarca âdete kangrenleşmiş sorunları kısa sürede çözüme kavuşturdular. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra belediye hizmete almayan başlayan vatandaşlar, kayyumların yeni dönemde de bölgede görev yapmasını istediler.

İçişleri Bakanlığı tarafından, yaklaşık iki yıl önce bölgede, terör örgütüyle doğrudan ilişkili hâle geldiği, lojistik, finans, araç gereç desteği sağladığı tespit edilen belediye başkanları görevden alındı. Kayyum olarak atanan belediye başkanları, şehirlerin çehresi kadar adeta kaderini de değiştirdi. Bugüne kadar kayyum belediyelerinin yaptığı toplam yatırım tutarı 2.5 milyar lirayı geçti. Bu değişimi yaşan kentlerin başında ise, Diyarbakır yer alıyor.

Yıllarca hizmetten yoksun kalan Diyarbakır'da sıcak asfalt, sathi kaplama, stabilize yollar, parke-beton yol yapılırken, yeni caddeler ve bulvarlar açıldı. Söz konusu bu cadde, bulvarlar yapılan farklı ışıklandırma ile modern bir görünüme kavuştu. Türkiye'de bir benzerinin olmadığı içerisinde binlerce çiçek ile ağaç barındıran Temapark ile büyük kent meydanı yapıldı.

İnsanların sıcak yaz gecelerini geçirecekleri ve rahat nefes alacağı yeşil kuşak projesi hayata geçirildi. İçme suyu şebekeleri, su arıtma tesisi, yağmur suyu isale hattı vatandaşların hizmetine sunuldu. Çocuk oyun parkları ve gençlik-kültür-spor merkezi yapılırken, kentte kişi başı düşen yeşil alan miktarı metrekare bazında yüzde 500 arttı. Kadınlar için açılan merkezlerde, binlerce kişi yararlandı. Diyarbakır'ın Hani, Kayapınar, Kocaköy, Yenişehir, ilçelerinde görev yapan kaymakam/belediye başkanları da önemli projeleri hayata geçirerek, yıllardır süren sorunları çözdüler. Hani'de 50 yıllık su sorunu iki yıl gibi kısa sürede çözüme kavuştu.

BATMAN'DA HİZMETLER GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Belediyecilik hizmetlerinden yıllarca bir türlü nasibini alamayan Batman, yaklaşık iki yıl önce kayyum olarak görevlendirilen Ertuğ Şevket Aksoy ile adeta kent küllerinden yeniden doğdu.

Uzun yıllar HDP'li belediyeye başkanlarının görev yaptığı Batman'da hizmetten yoksun bırakıldı. Devlet kasasından hizmet için alınan paralar PKK Terör örgütüne aktarılırken vatandaşlar ise hep ihmal edildi. İçişleri Bakanlığınca iki yıl önce Batman Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'u kayyum olarak Batman Belediyesine atadıktan sonra terör örgütüne akan paralar kesildi, vatandaşlar belediyecilik hizmetleriyle tanıştı. Çöplük kentten modern ve temiz bir kente dönüşen Batman, hayata geçirilen projelerle artık huzurunda hüküm sürdüğü bir kent oldu.

VİZYONLA BATMAN'DA YAŞAM KALİTESİ ARTTI

Batman Belediyesinin hizmete soktuğu vizyon proje ile Turgut Özal Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanında Cadde ve kavşaklar yeniden düzenlendi, yollar ışıklandırıldı, elektrik direklerinin yeraltına alınması sağlanarak kent estetiği arttırıldı. Caddeler daha da genişletilirken orta refüjlere de modern bir görünüm kazandırıldı. Kavşaklar kent trafiğine uygun hale getirildi, trafik sinyalizasyon ışıkları yenilendi. Yolun sağ-sol bantlarına mavi lambalar yerleştirilerek yollar ışıl ışıl hale getirildi.

Çalışmalarla birlikte Uzun süren teknik araştırmalar sonucu hazırlanan proje ile kentte hem mevcut trafiğin rahat bir şekilde akışının sağlanmasının yanı sıra kavşak alanları değerlendirilerek sosyal donatılarıyla Batmanlıların kullanımına uygun bir yaşam alanına dönüştürüldü. Caddelere bir milyon adet çiçek ekildi. 80 bin metrekarelik alanı yeşillendirildi. Göreve geldiği ilk günden bu yana vatandaşların sempatisini kazanan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'u kent merkezinde gören vatandaşlar Başkan vekilini sevgiyle karşılıyor.

VAN'DA 2 YILDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Van'da 2016 yılında 12 belediyeye kayyum atandıktan sonra kısa süre içinde vatandaş huzura kavuşurken, yapılan hizmetlerle de başkan vekilleri halkın gönlünde taht kurdu. 2016 yılında PKK'ya finansman destek verdikleri gerekçesi ile biri Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 12 belediyeye İçişleri Bakanlığınca kayyum atanmıştı. Kayyum atanmadan önce Van'da çivi çakılmazken, kayyum atandıktan sonra Van hizmet görmeye başladı. 2 yıl içerisinde Van'da büyük değişiklikler göze çarparken, halka yüzünü dönen başkan vekilleri halkın gönlünde taht kurdu. Van'ın merkez ilçesi İpekyolu'nda Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün özverili çalışmaları ile Van sokakları canlandı.

İpekyolu Belediyesinin butik sokak çalışmalarına halk yoğun ilgi gösterirken, geceleri ışıl ışıl olan Van sokaklarında vatandaşlar huzur içinde hayatlarına devam ediyor. Van'ın merkez ilçesi olan Edremit ise baştan inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Van'ın bir diğer büyük ilçesi olan Erciş'te de ciddi çalışmalar yapılıyor. Depremden sonra hiç çivi çakılmayan ilçe 2 yıl içinde yeniden inşa edildi. Öte yandan, Van'ın diğer ilçeleri olan Çaldıran, Çatak, Muradiye, Özalp, Saray, Gürpınar, Başkale ve Bahçesaray belediyelerine atanan kayyumlarda ilçelerde yaptıkları çalışmalarla ilçelere büyük hizmetler getirdi.

BETONLAŞMADAN YEŞİL SİİRT'E

Siirt Belediyesi, tarafından yapılan 22 adet park ile kent betonlaşmadan yeşile döndü. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden hizmet atağı. Görevlendirme yapılan belediyede Siirt'in tüm sorunları çözüme kavuşuyor. Betonlaşmadan kurtulan kentte yeşil alanlar ve parklar kazandırılıyor. Kayyum yönetimindeki Belediye, kardeş belediyelerin desteğiyle Siirt'i baştan aşağı değiştirdi. Vatandaşlar Kayyumun gelişine sevindiklerini belirterek, "Tarihte görmediğimiz hizmetleri kayyum belediyesi sayesinde kısa sürede gördük. Attığımız her adımda Belediyenin çalışmalarını ve projelerini görüyoruz" şeklinde görüş belirttiler.

HAKKÂRİ ŞANTİYE ALANINA DÖNDÜ

Hakkâri'ye atandığı günden beridir adeta halkın gönlünde taht kuran belediye başkan vekili Cüneyt Epçim şehri adeta şantiye alanına çevirdi. Yıllardır devam eden su sorunun çözüldüğü Hakkâri'nin alt yapı sorunlarına neşter vuruldu. Terörün en çok zarar verdiği illerin başında yer alan kent, park, bahçe ve yeşil alanları ile büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı.

MODERN BİR SİLOPİ İÇİN HİZMET ATAĞI

Şırnak'ta İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi tarafından bir yandan terörün ilçede oluşturduğu tahribat giderilmeye çalışılırken, diğer yandan vatandaşlara hasret kaldığı hizmetler sunuluyor. Silopi Belediyesi'nce bir yandan terörün izleri silinmeye çalışılırken, diğer yandan vatandaşların hasret kaldığı yatırımlar ve hizmetler birbiri ardına hayata geçirildi. 8 mahalleye arıtılmış su verilirken, yeni hat bağlantıları yapıldıktan sonra 11 mahalle ve 1 beldeye arıtılmış su verilecek. 19 milyon lira ile İLBANK (İller Bankası) tarafından ilçe merkezine 42 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapıladı. Bir taraftan terör mağduru ailelere yeni konutlar yapılırken, diğer yandan alt yapı, park ve asfalt çalışmalarıyla ilçe yeniden inşa edildi.

YILLAR SONRA BELEDİYE HİZMETİ

Terör örgütünün hendekleri ile yıkılan Şırnak ve Cizre ilçesi kayyum atandıktan sonra adeta yeniden küllerinden doğdu. Yıllarca terörün mağduru olan vatandaşlar, son iki yıldır gerçek belediye hizmeti almaya başladı. Şırnak ve Cizre alt ve üst yapı hizmetleri ile yeniden ayağa kaldırıldı. Tunceli'ye de, yıllar sonra belediye hizmeti geldi. Tunceli Valisi/Belediye Başkanı Tuncay Sonel, alt yapı hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği projelerle Tunceli'yi doğa sporları ile ön plana çıkarmayı başardı. Terörle anılan kent, bölgede kısa sürede sosyal aktivitelerin merkezi haline geldi.