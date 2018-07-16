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'teki / operasyonu

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 15:14
Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından /'ye yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan Y.Ç, Y.E.D, E.A. ve C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

Diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karabük'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "örgüte doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunma ve iş birliği içerisinde olma" iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilen aralarında komiserlerin de bulunduğu A.D, E.A, Y.Ç, C.T, Y.E.D, C.Ü. ve Y.G. isimli şüpheliler 12 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

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Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu
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