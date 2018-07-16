O geceyi asla unutmayacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım
, "15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında dün ilk olarak Karşıyaka Mezarlığı içindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitli-ği'ni ziyaret etti. Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret edip, dualar okudu, şehit yakınlarına taziyelerini iletti. HEP CANLI TUTACAĞIZ
Şehitlikteki anma programı sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Yıldırım, "Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolü, yıldızlar da her bir şehidimizin nişanesidir. O gecede göğsünü her türlü alçak kurşuna siper edenler, bu inançla canlarını verdiler" dedi. Yıldırım, "15
Temmuz alçak darbe kalkışmasının ikinci senei devriyesini idrak ediyoruz. 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı tutmaktır" diye konuştu. DARBECİLERİN BAŞININ EZİLDİĞİ GÜN
TBMM Başkanı Yıldırım, şehitlik ziyaretinin ardından Meclis'te 162 fotoğraftan oluşan '15 Temmuz, Millet Darbeye Dur Dedi' fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Yıldırım, 15 Temmuz'un yıl dönümünü anımsatarak, "Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıldönümüdür. Hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gurur günüdür, gurur günümüz kutlu olsun" dedi. UNUTTURMAYACAĞIZ
Yıldırım şunları söyledi: "Alçak FETÖ'cüler tarafından devletin uçakları, helikopterleri, silahları asker kılığına girmiş terör elemanlarınca gasp edilmiş, o gece milletimizin asil vatandaşların, masum insanlarına karşı kurşun, bomba olarak yağmıştır, o geceyi aziz Türk milleti, bu yüce Meclisin altında bulunan vatansever milletvekillerimiz asla unutmayacaklardır. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Sokaklarda, tankların, zırhlı araçların gürültüsü ile ürperdik. Şaşkınlığımızı hemen attık, millet olarak ayağa kalktık. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısıyla meydanlara indik, o gece sizler ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Halkın, hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. O gece hep bir olduk, beraber olduk, tek yürek olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk. Mukaddes değerlerimizi FETÖ'cü alçakların hain emellerine teslim etmedik." O gece TBMM bir kez daha gazi oldu. Başarıyla verdiğimiz mücadelenin Başkomutanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. BAKAN SOYLU VE AKAR DA EŞLİK ETTİ
TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı. Karşıyaka Şehitliği'ndeki programa, Yıldırım'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve şehit yakınları katıldı. VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Fotoğraf sergisinin açılışına Yıldırım'ın yanı sıra eski Meclis Başkanı Bülent Arınç
, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti grup başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, bazı eski ve yeni milletvekilleri ile yüzlerce vatandaş katıldı. ZARAR GÖREN ARAÇLAR SERGİLENDİ
Darbe girişimi sırasında bombalanan ve tankların ezdiği araçlar da TBMM'nin ön tarafında yer alan tören alanında sergilendi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği zarar gören araçlar, tek tek kamyon kasalarında TBMM'ye getirildi. Araçların önüne neden hurda haline geldiklerine ilişkin bilgi yazısı konuldu.