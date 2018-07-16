PKK'lı teröristlerde ele geçirilen silahla 2'si korucu 4 kişi öldürülmüş

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz günü sabaha karşı, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1'i ağır, 3 özel harekat polisi de yaralandı. Yaralı polisler, olay yerisevk edilenlen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı.

TERÖRİSTLERİN KOD ADLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin, yapılan kriminal incelemeler sonucunda 2017 yılı Mart ayından bu yana katledilen 2 sivil vatandaş ile şehit edilen 2 güvenlik korucusunun failleri olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ölü ele geçirilen ve kimlik bilgileri tespit edilerek, 'Serhildan-Erdal' kod isimli Bilal Şimşek ve 'Numan-Rubar' kod isimli Metin Ünalmış oldukları belirlenen teröristlerin, operasyonun yapıldığı alanda, üzerlerinde ve yanlarında ele geçirilen silah, şarjör ve polise açtıkları ateşten geriye kalan boş kovanlar, önce Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde, ardından da Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı'nda detaylı analize tabi tutuldu. Yapılan kapsamlı inceleme sonucunda, Serhildan-Erdal kod isimli Bilal Şimşek'in yanında ele geçirilen KGU 545 ibareli Glock marka silahın, 20 Mart 2017 tarihinde Hacıbekir Mahallesi Karlıova Sokak Devrim Market önünde Ömer Altay isimli vatandaşımızın, 28 Temmuz 2017 tarihinde Karşıyaka Mahallesi Karlıova 1. Sokak üzerinde Taner Özgel isimli vatandaşımızın, 13 Mart 2018 tarihinde Şabaniye Mahallesi Melen 2. Sokak'taki evinin önünde Metin Ertaş isimli güvenlik korucumuzun ve son olarak 16 Mart 2018 tarihinde Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak'taki bir market içerisinde Fuat Kılağus isimli güvenlik korucumuzun şehit edilmesi olaylarında kullanılan silah olduğu tespit edildi."

YAPILAN AÇIKLAMA

Gerçekleştirilen operasyonun başarıyla sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, "15 Temmuz 2018 tarihinde Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ve özel hareket şube müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen terör operasyonu, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirilmesiyle başarıyla sonlandırılırken, 4 masum vatandaşımızın kanları da yerde kalmamış oldu. Öte yandan çatışmanın yaşandığı alanda güvenlik güçlerimizce gün boyu detaylı arama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalarda, 2 Glock marka silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 52 dolu fişek ile 7 boş kovan, teröristler üzerinde ise el yazması örgütsel doküman ve 3 bin 750 TL para ele geçirildi" denildi.