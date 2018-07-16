Son dakika: Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 950 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 209, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 58, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 467 zanlı gözaltına alındı.

53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan planlı operasyonlarda 734'ü terör suçları, 105'i düzensiz göç ve 3 bin 453'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 292 kişi yakalandı. Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 37'si ölü, 8'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 53 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristler arasında terör arananlar listesi kırmızı kategoride yer alan "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategoride yer alan "Nervan" kod adlı Yunus Dalgın'ın yer aldığı bildirildi.

Diyarbakır, Tokat ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 5 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 26 el bombası, 46'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 56 silah ile bin 984 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 606 operasyon d��zenlendi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hap, 271 bin 91 paket kaçak sigara ve 87 ton 171 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 631 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 38 tabanca ve tüfek yakalandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 459 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen 266 kişi hakkında yasal işlemde bulunuldu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 249'u denizlerde olmak üzere 4 bin 36 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 105 kişi gözaltına alındı.

ASAYİŞ DENETİMLERİ

Çocukların zamanlarını geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 12 Temmuz Perşembe günü 40 bin 104 personelin katılımıyla "Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama sonucunda 17 bin 298 umuma açık yer, 307 bin 11 kişi ve 33 bin 485 aracın sorgu ve incelemesi yapılırken 751 aranan şüpheli yakalandı, 152'si ise gözaltına alındı.

Denetimlerde 18 aranan araç ile trafikten men edilmesi gereken 248 araç tespit edildi.