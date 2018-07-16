Son Dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Operasyonda gözaltına alınan örgütün Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı sorumlusu tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Temmuz'da kent merkezindeki hücre evine düzenlenesevk edilenda gözaltına alınan Ahmet E'nin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde kaldıkları hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 Eylül 2017'de tutuklanarak, denetimli serbestlik koşuluyla tahliye edilen Ahmet E'nin, şimdiki adı Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı olan 1. Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öğrenilmişti.

Hücre evlerinde yapılan aramada, sahte nüfus cüzdanı, cep telefonları, bilgisayar, çok sayıda SIM kartı, bilgisayar ekipmanları, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile bir miktar dolar ve Türk lirası ele geçirilmişti.

Şüphelilerden Yaşar T, sorgusunun ardından Ankara'ya gönderilmişti.