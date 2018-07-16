Adnan Oktar örgütü ile ilgili son dakika haberi - Adnan Oktar genç kızları...

Son dakika haberi... Adnan Oktar örgütüne yapılan operasyon ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyon ile birlikte 105'i kadın tam 186 kişi gözaltına alınmıştı. Özellikle daha önce ortaya çıkan Turnike Sistemi adı altında genç kızları nasıl tuzağa düşürdüğünü gözler önüne seren Adnan Oktar Örgütü ile ilgili çok önemli bir detay daha geldi. Hazırlanan rapor doğrultusunda genç kızlar örgüt içinde cinsel eğitim eşyası gibi kullanılıyormuş. Özellikle gizlilik konusuna büyük önem veren örgüt, hücre evlerinde aile mal varlığı zengin olan kızları toplum dışı bir varlık haline getirip gelir kapısı sağlıyor. İşte Adnan Oktar yapılanması ile ilgili şoke eden detaylar...

ZENGİN ÇOCUKLARINI HEDEF ALIYORLAR

Milliyet'in haberine göre Adnan Oktar yapılanması hakkında polisin hazırladığı rapor doğrultusunda henüz çocuk denilebilecek zengin aileye sahip kişileri bünyesine katarak önce onları toplumdışı bir varlık haline getiriyorlar. Daha sonra ise ailelerinin mal varlıklarına sahip olmaya deniyorlar. Bunları yapmak için ise örgütün hücre evi denilen gizli evlerinde çocukları toplum dışı varlıklar haline getirene kadar tutuyorlar.