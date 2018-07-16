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Son dakika haberi: 'dan yeni atamalar! HSK atama listeleri isim isim yayınlandı!

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu () tarafından, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname () uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi. İşte isim isim HSK atama listeleri...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 13:24 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 19:01
Son dakika haberi: HSK'dan yeni atamalar! HSK atama listeleri isim isim yayınlandı!

Yargıtay ve Danıştay'daki iş yükü nedeniyle yeni üyelerin atanması ve dairelerin kurulması amacıyla çıkarılan 696 sayılı gereği, Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 yeni üyelik kadrosu ihdas edilmişti. Danıştay'a ihdas edilen kadroların 4'ü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üyenin ise idari yargı hakimleri arasından tarafından seçilmesi öngörülüyordu.

Alınan bilgiye göre, HSK, üyelik seçimiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi.

Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından Yargıtay ve Danıştay'da üyelerin daireleri ile iş bölümünün yeniden şekillendirilmesi bekleniyor.

Yeni üyelerin isimleri, HSK'nin internet sitesinde yayımlanacak.

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Son dakika haberi: HSK'dan yeni atamalar! HSK atama listeleri isim isim yayınlandı!
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