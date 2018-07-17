DDK, FETÖ ile mücadelenin stratejik üssü

CUMHURBAŞKANLIĞI
Hükümet Sistemi ile yetkileri artan Devlet Denetleme Kurulu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlattığı FETÖ
ile mücadeleyi, yeni dönemde daha etkin olarak sürdürecek. Yeni sistemle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de denetleme yapacak olan DDK, bünyesinde daha fazla uzman çalıştırabilecek. DDK Başkanı, ihtiyaç gördüğü sayıda denetim ve soruşturma grubu oluşturabilecek. Yeni sistemde devletin denetim mekanizmaları da DDK çatısı altında toplandı. DDK, Milli Savunma Üniversitesi ile askeri okul, birlik ve birimlerde de denetim yapabilecek.