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’cü 6 generali aklamışlar

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
FETÖ’cü 6 generali aklamışlar
15 TEMMUZ darbe girişimine katılan Tuğgeneral Şener Topuç, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral , Tuğgeneral Erdem Kargın, Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol ve İstanbul'daki ana darbe davası 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in 80'li yıllarda askeri okul öğrencisi iken haklarında yapılan soruşturmanın 'cüler tarafından kapatıldığı öğrenildi.
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FETÖ’cü 6 generali aklamışlar
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