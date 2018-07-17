FETÖ’cü 6 generali aklamışlar

15 TEMMUZ darbe girişimine katılan Tuğgeneral Şener Topuç, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Yetkin
, Tuğgeneral Erdem Kargın, Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol ve İstanbul'daki ana darbe davası 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in 80'li yıllarda askeri okul öğrencisi iken haklarında yapılan soruşturmanın FETÖ
'cüler tarafından kapatıldığı öğrenildi.