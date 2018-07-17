MHP’den Akşener’e suç duyurusu

MHP
, Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik ağır ithamlarda bulunduğu ve hakaret ettiği gerekçesiyle İyi Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
hakkında suç duyurusunda bulundu. MHP Genel Başkanlığı adına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından yapılan suç duyurusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye yönelik "namusuma dil uzattı" ithamı nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak Akşener hakkında kamu davası açılması talep edildi. Meral Akşener, 7 Temmuz 2018'de gerçekleşen 27. Dönem Milletvekilleri Yemin Töreni esnasında İyi Parti'li bazı milletvekillerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesine tepki göstererek "Genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir" demişti.