OHAL’i kaldıran düzenleme Meclis’te

AK
Parti, OHAL
'in 18 Temmuz gece yarısı sona erecek olması nedeniyle, FETÖ
ve PKK
başta olmak üzere terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için bazı yetkilerin 3 yıl daha kullanılmasını sağlayan yasa teklifini Meclis'e sundu. AK Parti
Grup Başkanvekili Bülent Turan
ve arkadaşlarının imzasını taşıyan teklif şu değişiklikleri içeriyor: 15 GÜNLÜK ÖZEL YETKİ
Valiler, kamu düzeni ve güvenliğinin bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu durumlarda, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş çıkışı, kamu düzenini bozacak kişilere yasaklayabilecek. Askeri mahallerde oluşabilecek tehlikenin önlenmesi amacıyla, önleme araması yapılabilecek. Asker kişiler de dahil, askeri mahallere giriş-çıkış yapanlar duyarlı kapıdan geçecek. Elle arama yapılabilecek. Terörle Mücadele Yasası Kapsamında işlenen suçlarda, gözaltı süreleri 48 saat olarak uygulanacak. Toplu işlenen suçlarda mahkeme kararı ile bu süre 4 günü geçmeyecek. Toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılan yerdeki en büyük mülki idare amirinin onayı ile gösteri saat 24:00'a kadar uzatılabilecek. Personelinin kimliğinin gizli tutulması gerekçesiyle MİT
arabuluculuk kapsamı dışında bırakıldı. MİT'te çalışanlar sosyal hakları gibi konularda arabulucuya gidemeyecek. MİT, Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışına da çıkartılıyor. "HAKLARI DARALTMIYOR"
Tekliflerini diğer parti gruplarına gönderdiklerini belirten Bülent Turan şunları söyledi: "İhtimal bu hafta, komisyon çalışmaları bitmezse önümüzdeki hafta Genel Kurul aşamasını bitirme kararlılığımız var. Yapılan düzenlemeler ihtiyaçtan kaynaklanmakta. 28 maddenin hepsinin insan haklarını daraltan değil, genişleten imkanların olduğunu belirtmek isterim. Sıkıyönetimin tamamen mevzuattan kalkması söz konusu, 3 yılı geçmeyen bir düzenleme."