Şehitler Köprüsü’nde Ömer Halisdemir ruhu

Darbe girişiminin ikinci yıldönümünde 7'den 70'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'ne akın etti. Kahraman şehitlerimizin isimlerini çocukla- rına veren aileler de köprüdeydi. 11 aylık Ömer Halis köprüye annesinin sırtında geldi. Şer odakları ve terör örgütlerine gözdağı veren ay-yıldız sevdalıları ortak bir mesaj bıraktı: "Bugün yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz.Şehitlerimizi doğuran, büyüten annelerimizin ellerinden öpüyoruz.Şehitlerimizi bir gün değil her gün anacağız." İşte sabaha kadar köprü çevresinde demokrasi nöbeti tutan vatandaşların SABAH'a anlattıkları:Oğlumuzun ismini Ömer Halis koyduk ve onunla burada olmak çok gurur verici, duygu yüklü.Hep birlikte tek yürek olarak burada olmaktan ötürü mutluyuz.Şehitlerimize minnet borçluyuz. Onun için buradayız.Allah ömür verdikçe ülkem ve şehitlerimiz için buraya geleceğim. Onları bir gün değil her gün anacağız.Yaptıklarını unutmayacağız.Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine her zaman destek vereceğiz. Hepsine minnettarız.Kızım 1 yaşında ve ismi Milay. Biz ona şehitliğin ne olduğunu ve şehitlerimizi anlatıyoruz. Geçen yıl 4 Temmuz'da dünyaya geldi ve bu yıl ilk defa buraya getirebildim. O ruhu alabilmesi için... Ülkemizde birlikte huzur ile yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz.Şehitlerimiz, gazilerimiz ve yakınlarından, Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimizi doğuran ve büyüten annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Hainler artık bu milleti yıldıramayacaklarını görsünler ve anlasınlar.Bizler var oldukça bayrak yere inmez ve bu ezanlar dinmez.Allah Cumhurbaşkanımız'ıbaşımızdan eksik etmesin. Her daimülkemizi koruyacak ve savunacağız.Bu güzel ülkeyi sondamla kanlarına kadar koruyan ve hainlereteslim etmeyerek bizlere bırakanbütünkahramanşehitlerimiziyetiştirdikleriiçin ailelerineminnet duyuyoruzve şehitlerimize rahmetdiliyorum.Bugün bizimen gururlu günümüz.