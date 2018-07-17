Şehitler Köprüsü’nde Ömer Halisdemir ruhu

Darbe girişiminin ikinci yıldönümünde 7'den 70'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'ne akın etti. Kahraman şehitlerimizin isimlerini çocukla- rına veren aileler de köprüdeydi. 11 aylık Ömer Halis köprüye annesinin sırtında geldi. Şer odakları ve terör örgütlerine gözdağı veren ay-yıldız sevdalıları ortak bir mesaj bıraktı: "Bugün yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz.
Şehitlerimizi doğuran, büyüten annelerimizin ellerinden öpüyoruz.
Şehitlerimizi bir gün değil her gün anacağız." İşte sabaha kadar köprü çevresinde demokrasi nöbeti tutan vatandaşların SABAH'a anlattıkları: 11 aylık Ömer Halis'in annesi Bahar Karakuş:
Oğlumuzun ismini Ömer Halis koyduk ve onunla burada olmak çok gurur verici, duygu yüklü.
Hep birlikte tek yürek olarak burada olmaktan ötürü mutluyuz. 9 aylık evladı ve eşiyle Köprü'ye gelen Mustafa Adım:
Şehitlerimize minnet borçluyuz. Onun için buradayız. Sedat Bulut (70):
Allah ömür verdikçe ülkem ve şehitlerimiz için buraya geleceğim. Onları bir gün değil her gün anacağız.Yaptıklarını unutmayacağız. Dursun Çöl (25):
Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine her zaman destek vereceğiz. Hepsine minnettarız. Kızı ve eşiyle gelen Erdoğan Sinlep (30):
Kızım 1 yaşında ve ismi Milay. Biz ona şehitliğin ne olduğunu ve şehitlerimizi anlatıyoruz. Geçen yıl 4 Temmuz'da dünyaya geldi ve bu yıl ilk defa buraya getirebildim. O ruhu alabilmesi için... Ülkemizde birlikte huzur ile yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz.
Şehitlerimiz, gazilerimiz ve yakınlarından, Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimizi doğuran ve büyüten annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Hainler artık bu milleti yıldıramayacaklarını görsünler ve anlasınlar.
Bizler var oldukça bayrak yere inmez ve bu ezanlar dinmez. 'KORUYUP SAVUNACAĞIZ' 7 aylık bebeğiyle köprüye gelen Şenol Seven:
Allah Cumhurbaşkanımız'ı
başımızdan eksik etmesin. Her daim
ülkemizi koruyacak ve savunacağız. 11 aylık kızı, eşi ve arkadaşı Sertaç Polat ile birlikte köprüye gelen Yusuf Güngör:
Bu güzel ülkeyi son
damla kanlarına kadar koruyan ve hainlere
teslim etmeyerek bizlere bırakan
bütün
kahraman
şehitlerimizi
yetiştirdikleri
için ailelerine
minnet duyuyoruz
ve şehitlerimize rahmet
diliyorum. Bordo bereyle köprüye gelen Hüseyin Bağ:
Bugün bizim
en gururlu günümüz.