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haberi: 'te 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi

haberi... 'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 22:06
Son dakika haberi: Siirt'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler sonucu Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında insansız hava aracıyla () tespit edilen bir grup 'lı teröriste yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada roketatar, biksi makineli tüfek, 3 kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

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Son dakika haberi: Siirt'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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