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Son Dakika: Hakkında gözaltı kararı verilen 42 askerden 34'ü yakalandı

Son dakika haberi.. merkezli 13 ilde /PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen nda görevli 42 askeri personelden 34'ü yakalandı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 12:13
Son Dakika: Hakkında gözaltı kararı verilen 42 askerden 34'ü yakalandı

merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı alınan nda görevli 42 askeri personelden 34'ü yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANDILAR

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, askeri mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağlandığı belirlenen şüphelilere yönelik Malatya merkezli, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

34 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 42 askeri personelden 34'ü gözaltına alındı.

Astsubay rütbesindeki şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 1 yüzbaşı ile 7 astsubayın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Son Dakika: Hakkında gözaltı kararı verilen 42 askerden 34'ü yakalandı
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