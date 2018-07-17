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: sında dışında 3 sürpriz düzenleme daha!

haberi... yerine geçecek yasa teklifine dışında 3 sürpriz madde daha eklendi

Giriş Tarihi: 17.7.2018 20:56

Habertürk'ün haberine göre, ile ilgili koşullar ortaya çıkarken teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:

KANAL İSTANBUL
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Teklife eklenen madde ile Kanal 'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

SPOR TOTO ARTIYOR

Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile 'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçe de amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.

SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA HAKKI

Teklifte personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkını elde edecek.

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Son Dakika: OHAL torba yasasında bedelli askerlik dışında 3 sürpriz düzenleme daha!
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