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‘Vur emri’ ’da verilmiş

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
'NÜN 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da gerçekleştirilen eylemlerle ilgili görülen ana darbe davası dosyasına önemli bir ifade girdi. Binbaşı Murat Yanık'ın dava dosyasına giren ifadesinde, darbe planlaması sırasında vatandaşlara yönelik ateş açma talimatının hangi gün alındığı deşifre oldu. Yanık'a 'Darbe girişimi sırasında silah kullanılması talimatını kimler nerede vermiştir' diye soruldu. Yanık, 2016'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki toplantıda askeri birliklere ateş edilmesi durumunda ateşe ateşle karşılık verileceğinin kararlaştırıldığını söyledi.
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‘Vur emri’ 13 Temmuz’da verilmiş
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