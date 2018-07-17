Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Zonguldak'ta FETÖ'den 12 asker tutuklandı

'ta 'den 12 asker tutuklandı

merkezli 12 ilde düzenlenen / operasyonunda gözaltına alınan 19 askerden 12'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 10:23
Zonguldak'ta FETÖ'den 12 asker tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Zonguldak merkezAntalyalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Hakkari, Mardin, Muş, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Tunceli'de düzenlediği operasyonla, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri ve örgüt üyesi oldukları öne sürülen 19 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta FETÖ'den 12 asker tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN