AK Parti tüzüğüne yeni sistem ayarı

AK Parti
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24 Haziran seçimlerinin ardından gözler 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kongreye çevrildi. Kongrede bir yandan parti yönetimi belirlenirken diğer yandan ise AK Parti tüzüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden şekillenecek. Komisyon başkanlığını yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bağlantılı tüzükte yer alan ve bağdaşmayan bazı normlar var. Hükümet kurma, güven oylaması yapma gibi maddeler. Bu maddeleri kaldıracağız. Başta teşkilat yapısı ile ilgili çalışmalarımızla alakalı sıkıntılar oluşturan hususlar varsa bunları da tespit edip düzelteceğiz" dedi.