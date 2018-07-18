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Son dakika: Bakan Albayrak'a ağır hakarete dava

Son dakika haberi... Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hazine ve Maliye Bakanı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden ağır hakarette bulunan G.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçu kapsamında kamu davası açıldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 13:47 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 13:52
Son dakika: Bakan Albayrak'a ağır hakarete dava

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden G.K isimli şahsın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden 24 Haziran seçimleri ardından kurulan yeni kabinede Hazine Ve Maliye Bakanı olarak görev alan 'a yönelik hakarette bulunduğu tespit edildi.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARETTEN DAVA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın talimatıyla paylaşımı yapan G.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Soruşturmada Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine de hükmedildiği öğrenildi. Şüpheli G.K.'nin ilerleyen günlerde Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET"

Ayrıca şüphelinin attığı mesajın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret olarak da değerlendirildiği ve 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' suçundan da ayrıca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi..

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Son dakika: Bakan Albayrak'a ağır hakarete dava
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