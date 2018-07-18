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Hesap vereceksiniz

HDP’li vekiller Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun, 15 yaşındaki ’ü şehit eden teröristin cenazesine katıldı. İki isim hakkında da soruşturma açıldı

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Hesap vereceksiniz
HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu 'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. 'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün kırsalında PKK'lılarla Jandarma Özel Harekat timleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin 'un Maçka ilçesinde geçen yıl 15 yaşındaki 'ü şehit eden ve kırmızı listede aranan teröristlerden PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti. Diğer teröristin ise "Rodi" kod adlı Levent Dalyan olduğu belirlenmişti. PKK'lı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine, HDP milletvekilleri Farisoğulları ile Tosun da katıldı. Bunun üzerine harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, iki HDP'li hakkında 'terör örgütü propagandası' suçundan soruşturma başlattı. Bu arada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Kürtün kırsalındaki çatışmadan kaçan PKK'lı teröristlerle dün akşam yeniden sıcak temas sağlandı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren 6 terörist arasında, yeşil listede aranan Barış Öner adlı PKK'lı da yer alıyor.



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