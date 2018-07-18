Hulusi Akar’dan silah arkadaşlarına mesajla veda

Milli Savunma Bakanı
olan eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
, uzun yıllar görev yaptığı silah arkadaşlarına mesajla veda etti. Akar mesajında şunları söyledi:
Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum.
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi örgütlere karşı mücadele sürdürülürken ülkemiz, FETÖ'nün hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu ihanet karşısında birlik, beraberlik ve demokrasi idealleri uğruna yediden yetmişe bütün fertleriyle bir araya gelerek tek vücut olan asil milletimiz; TSK, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte omuz omuza mücadele vererek bu hain darbe girişimini akamete uğratmıştır.
(Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları) Bu operasyonlar esnasında bölge halkının gönlünü fetheden kahraman silah arkadaşlarımın ortaya koymuş olduğu emsalsiz tavır ve hareketleri, her türlü övgünün üzerindedir.
Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Yaşar Güler
başta olmak üzere, yeni komuta heyetinin emir ve komutasında çok daha önemli başarılar kazanacağınıza inanıyorum. YENİ KOMUTANLARDAN İLK ZİYARET AKAR'A
Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde kuvvet komutanlarıyla ilk ziyaretini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yaptı. Akar, Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında karşıladı. Komutanların Bakanlık anı defterini imzalamalarının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.