İnce işçilik dönemine First Lady katkısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ilk başkanı olarak yemin ettiği yeni sistemde Emine Erdoğan da başkan eşi olarak sosyal projeleri himaye etmeyi sürdürecek. Yeni dönemde daha etkili sosyal projeler için kolları sıvayan Emine Erdoğan'ın kamu ve sivil toplum işbirliği ile yürütmeyi planladığı çalışmaların detayları netleşmeye başladı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; son 10 yılda eğitimden sağlığa birçok alanda hayata geçirdiği projelerde önemli sonuçlar elde eden Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 'aktif başkan eşi' olarak, daha fazla ve etkili proje ile hayatlara dokunacak. 81 ili yerelden genele yerli çalışmalarla kucaklayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 yıllık yol arkadaşı olarak sivil toplum alanında aktif çalışmalar yapan Emine Erdoğan, yeni dönemde de önemli projeleri himaye ederek, toplumun tüm kesimlerine devlet başkanı eşi sıfatı ile ulaşacak.Hayvan hakları ve bu alandaki sorunların halli konusunda öncü çalışmalar yapması beklenen Emine Erdoğan, geleceği tehdit eden en büyük sorunlardan biri olan uyuşturucu ile mücadele konusunda da geniş çaplı projeleri himaye edecek. Yüksek sezaryen oranlarının düşürülmesi konusunda hassasiyeti bilinen Emine Erdoğan'ın, bu konu ile ilgili de etkili çalışmalar yapması bekleniyor. Sağlıklı beslenme alanındaki çabalarını çocuklar için seferber edecek olan Erdoğan, okullardaki 'sağlıklı kantin' uygulamasını da yakından takip edecek. Emine Erdoğan, tüm Türkiye'yi kucaklayan siyasetçi eşi profili ile, sosyal projeleri de büyük seferberliklere dönüştürmek istiyor. 'Türkiye'yi birlikte daha güzel bir yurda çevireceğiz' sözleri ile çalışmalarını sürdüren Emine Erdoğan edinilen bilgiye göre, himaye ettiği projelerde 'seferberlik' ruhu ile herkesi işbirliğine davet edecek. Himaye ettiği 'Sıfır Atık' projesinde olduğu gibi 'yüksek düzeyli seferberlik' sloganı ile başlatılacak çalışmalarda Emine Erdoğan, sağlık, eğitim, kültür başta olmak üzere hayatın hemen her alanında kadınların arkasında olacak. Kadın istihdamından normal doğumun teşvikine kadar birçok konuda proje yapan kadınlarla, kamu ve sivil toplum işbirliği ile çalışmalar yürütecek.Emine Hanım'ın öncelikli konuları arasında fırsat eşitliği ve kadınlara pozitif ayrımcılık da var. Kırsal bölgelerde kadınlara yönelik tarım ve tarım dışı istihdam alanları yaratılacak, mesleki beceri kazandıracak üretim odaklı projeler hazırlanacak. Eğitim ve işbirliği çalışmaları ile bilinçlendirilen aileler, üretici olacak şekilde desteklenecek. Ayrıca önemli bir faaliyet alanı da, çocuklar olacak. Çocukların ruhi, bedeni ve zihni gelişimlerinin en sağlıklı şekilde tamamlanması yanında, çocukları bekleyen tehditlerin bertaraf edilmesi yolunda da projeleri himaye edecek.Çeşitli projelerileTürkiye'defarklı kesimlereulaşarakönemli sonuçlarelde edenEmine Erdoğan,son 10 yılda dünyadada etkili çalışmalaryaptı. Mülteciler konusundakihassasiyetleriyle First Lady olarak dünyayaörnek oldu. Gazze, Arakan,Pakistan, Suriye ve çeşitli Afrikaülkelerinde özellikle kadınlarıilgilendiren sorunlarla mücadelekapsamında uluslararası platformlardapaneller düzenledi. Güvenlik tehditlerinealdırış etmeden afet bölgelerinebizzat gitti. İnsani yardımların dağıtılmasınıilk elden gerçekleştirdi. Uluslararasıkamuoyuna 'Ayrım yapmadan, herkesininsanca yaşayacağı bir dünya kuralım' çağrısınıyaptı. First Lady'leri duyarlı olmaya davet etti,Birleşmiş Milletler'de toplantı düzenledi. Mültecilereçadırkent, yetimhane ve atölyeler kurarak yenidenhayata tutunmaları için dev destekler verdi. Dünyanınen büyük çadırkentinin açılışına katılan Emine Erdoğan,savaş mağduru kadın ve çocukların muhtemel ihtiyaçlarınıgözeterek kurulan sistemle yakından ilgilendi. Önce yüreklerinisardı, ardından da onları hayata ve üretime kazandırdı,genç kızların meslek sahibi olmasının yolunu açtı. Afrikalı,Suriyeli, Arakan ve Iraklı onlarca kadın bu projelerle okumaya,yaşamaya ve üretmeye başladı. Emine Erdoğan'ın, geçtiğimiz haftaNATO zirvesi vesilesiyle Brüksel'de bir araya geldiği lider eşlerininmültecilerle ilgili soruları üzerine, yaptığı çalışmaları anlattığı biliniyor.Emine Erdoğan geçtiğimiz ramazanda Türkiye'nin önde gelen akademisyen, sanatçı ve işkadınlarına bir iftar daveti vermiş ve burada Türkiye'nin ince işçilik dönemine girdiğini vurgulamıştı. İnce işçiliğin kadın eline yakıştığını söyleyen Emine Erdoğan, yeni dönemde tüm kadınları ortak kararlılığa davet etmişti. Projelerini bu çerçevede kadınların işbirliği ile sürdürecek olan Emine Hanım, yerli, milli ve kültürel mirası canlandıracak, geliştirecek adımlara da öncelik verecek. El sanatları ve kültürün korunması adına geçmişte önemli misyonlar icra eden Olgunlaşma Enstitüleri'nin yeniden hak ettiği itibara kavuşması için de Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma yürüteceği öğrenilen Emine Erdoğan, somut kültürel mirasın korunması ve daha rafine biçimde icrası yolunda kurumları teşvik edecek. El sanatları ve mesleki eğitimde kalitenin artırılması alanında çalışmalar yapacak.Emine Erdoğan, 350 bin kız çocuğunun okula kazandırıldığı 'Haydi Kızlar Okula', 500 bin kişinin okuma-yazma öğrendiği 'okumayazma seferberliği' gibi eğitim projelerine öncü olmuştu. Benzeri bir himayeyi ilgili kurumlarla işbirliği dahilinde normal doğumun teşviki, yerli tohumun korunması, sıfır atık gibi seferberlik projelerinde de sürdürecek.