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Kripto askerlere gözaltı

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL ABBAS ÇAKAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
Kripto askerlere gözaltı
İzmir: 26 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen 38'i aktif görevde 47 rütbeli askerden 36'sı gözaltına alındı.
Malatya: Örgütün mahrem imamlarıyla, ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen çeşitli rütbelerdeki 34 asker gözaltına alındı.
Elazığ: 12 ilde yapılan operasyonda, 5'i muvazzaf 19 askeri personel gözaltına alındı.
Tekirdağ: Daha önce 20 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Eskişehir: Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas: Bir üsteğmen ve 6 astsubay gözaltına alındı.
Çorum: İkisi eski polis, 2'si öğrenci, 3'ü de ev kadını 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak: 12 rütbeli asker tutuklandı.
Kayseri: merkezli 13 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Malatya: Gözaltındaki 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.
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Kripto askerlere gözaltı
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