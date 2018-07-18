Kripto askerlere gözaltı

İzmir:
26 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen 38'i aktif görevde 47 rütbeli askerden 36'sı gözaltına alındı. Malatya:
Örgütün mahrem imamlarıyla, ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen çeşitli rütbelerdeki 34 asker gözaltına alındı. Elazığ:
12 ilde yapılan operasyonda, 5'i muvazzaf 19 askeri personel gözaltına alındı. Tekirdağ:
Daha önce 20 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Eskişehir:
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Sivas:
Bir üsteğmen ve 6 astsubay gözaltına alındı. Çorum:
İkisi eski polis, 2'si öğrenci, 3'ü de ev kadını 7 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak:
12 rütbeli asker tutuklandı. Kayseri: Kayseri
merkezli 13 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Malatya:
Gözaltındaki 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.