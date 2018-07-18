Muhalifler 480 imzayı geçti

CHP
'de 24 Haziran seçimlerinden sonra olağanüstü kurultay için düğmeye basılması partiyi hareketlendirdi. Önceki gün resmen başlatılan imza sürecinde Muharrem İnce
'yi destekleyenlerin iddiasına göre şu ana kadar 480 delege noter kanalıyla imza verdi. Bir önceki kurultaya göre CHP'nin toplam bin 266 delegesini yakın markaja alan muhalefet cephesi, delegeleri "değişime" iknaya çalışıyor. 81 ilde olağanüstü kurultay için toplanmaya başlayan imzalarda ilk sırayı Antalya
çekiyor. Antalya'da kurultay delegelerinin büyük bölümü de İnce'den yana tavır aldı. Antalya'yı Ankara, İstanbul, Bursa gibi iller takip ediyor. Adana'da kurultay delegelerinden Murat Öztanrıöver, CHP'de olağanüstü kurultay isteyen 4 delegenin imza verdiğini, bu sayının 10'a ulaşmasını beklediklerini belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve kurultay delegesi Gonca Yelda Orhan, yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için Türkiye'deki bütün noter kanallarından imza sürecinin dün (önceki gün) başladığını ve bu sürecin 15 gün süreceğini ifade etti. 480 İMZAYA ULAŞTIK
Türkiye genelinde 353 imzayı tamamladıklarını belirten Orhan, Kayseri'de ise bugün 11 imzaya ulaşacaklarını ve hedeflerinin de 18 kurultay delegesi olan kentte 13 imza toplamak olduğunu açıkladı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise dün akşam saatlerinde Olağanüstü Kurultay için toplanan imzaların 480'i geçtiğini açıkladı. 700'Ü BULACAĞIZ
İstanbul'da ise milletvekilleriyle birlikte 180'e yakın delegeden 70'i İnce'den yana tavır aldı. SABAH'a konuşan bir delege, "Artık değişim zamanı" diyerek kurultay için 700'ün üzerinde delegenin noter kanalıyla çağrıda bulunacağını iddia etti. Genel merkez ise, imza veren delegelerin, imzalarını geri çektirmek için girişimlere başladı. Diğer taraftan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan
dün yaptığı açıklamada, "İllerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi" iddiasında bulundu. 3-4 Şubat 2018'de yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu
790, Muharrem İnce ise 447 oy almıştı. KURULTAY SÜRECİ BÖYLE İŞLEYECEK
Muharrem
İnce'yi destekleyen muhalifler önceki gün (16 Temmuz'da) olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı. Parti tüzüğü gereği bu çağrıyla birlikte 15 günlük takvim de işlemeye başladı. Buna göre CHP delegeleri notere onaylattığı kurultay talebini parti tüzüğünde belirtilen 15 günlük süre içinde genel merkeze elden ya da posta yoluyla iletmek zorunda. Kurultay talebinde bulunan delege sayısı 30 Temmuz'a kadar 630'u bulursa CHP, olağanüstü kurultaya gidecek.