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Son dakika: Gebze İlçe Başkanı hakkında soruşturma

Son dakika haberi... İlçe Başkanı hakkında, 'a ilişkin paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı. AK Başkanı ise olay ile ilgili, "Darbe girişimi medyada açık seçik yer almasına rağmen, bunu bir senaryoya benzetenlerle ilgili gerekli işlemi yapmak görevimiz. Ülkemize en ufak bir şekilde zarar getirenler, bizi her zaman karşılarında bulacaklardır" açıklamasında bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 18:40
Son dakika: CHP Gebze İlçe Başkanı hakkında soruşturma

Gebze İlçe Başkanı hakkında, darbe girişimiyle ilgili dan yaptığı paylaşımla ilgili İlçe Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine savcılık soruşturması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, AK Başkanlığı, sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayeti değerlendiren Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Musa Yılmaz hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Yılmaz'ın, "15 Temmuz'un darbe girişimi senaryo olarak gördüğü ve 15 Temmuz genelgesine katılmadığı" yönündeki sosyal medya paylaşımları, yerel basında yer almıştı.

"MİLLETİN KAHRAMANCA VERDİĞİ MÜCADELEYİ SENARYOYA BENZETMEK BÜYÜK GAFLET"

AK Parti Gebze İlçe Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatanını, milletini, demokrasisini savunma adına vermiş olduğu kahramanca mücadeleyi senaryoya benzetmenin büyük gaflet olduğunu söyledi.

İlçe Başkanı olarak, bu şekilde şehitleri hiçe sayan insanlara karşı hesap sormanın görevleri olduğunu ifade eden Ayar, "Bu konuda liderine güvenmiş bir millet, milletine güvenmiş bir lider eşliğinde hain darbe girişimi, bu halkın ferasetiyle başarıya ulaşamamış, demokrasi kesintiye uğramadan ülkenin gelişmesi devam etmiştir. Üzerimize düşen görev, bu tür söylemlerde bulunanları gerekli yasal işlemler için ilgili mercilere bildirmektir." diye konuştu.

Ayar, bu konuda gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirterek, "Darbe girişimi medyada açık seçik yer almasına rağmen, bunu bir senaryoya benzetenlerle ilgili gerekli işlemi yapmak görevimiz. Ülkemize en ufak bir şekilde zarar getirenler, bizi her zaman karşılarında bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: CHP Gebze İlçe Başkanı hakkında soruşturma
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