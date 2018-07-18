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Son Dakika: 'da terör operasyonu... 19 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda yakalanan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 15:20
Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu... 19 kişi tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 'da bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 5'i yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının terör örgütü DEAŞ adına yurtdışındaki çatışma bölgelerinde bulundukları, örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da da sürdürdükleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan yabancı uyruklu 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19'u tutuklandı.

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Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu... 19 kişi tutuklandı
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