Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu... 19 kişi tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'da bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 5'i yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının terör örgütü DEAŞ adına yurtdışındaki çatışma bölgelerinde bulundukları, örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da da sürdürdükleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan yabancı uyruklu 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19'u tutuklandı.