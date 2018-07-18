Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van'daki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

'daki da yaralanan polis memuru şehit oldu

'da üç gün önce bir eve düzenlenen operasyonda 'lı teröristlerle çıkan da yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 10:07
Van'daki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisi hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren polis memurlarından Ahmet Altun, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehit olan polis memuru Altun'un Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'daki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN