CHP’de sol kanat da bayrak açtı

CHP
'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
'ye yakın isimler tarafından olağanüstü kurultay için başlatılan imza toplama çalışması devam ederken, bir çağrı da parti içindeki bir başka ekipten geldi.
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve eski milletvekili İlhan Cihaner
'in çağrısıyla bir grup milletvekilince oluşturulan ve mevcut parti yönetimini eleştirerek sol siyaset vurgusu yapan "Gelecek İçin Biz" ekibi de olağanüstü kurultay için "açık çağrı" yaptı. Öte yandan muhalifler, kurultay için toplanan imzaların sayısının dün 500'e ulaştığını açıkladı. Genel merkez ise kurultay talebine 120 delegenin imza verdiğini savunuyor.
Olağanüstü kurultay için en az 630 noter onaylı imza gerekiyor.