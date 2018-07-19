DHKP-C’nin gri listedeki teröristi yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nce, DHKP-C'li terörist Meryem Özsöğüt ile E.Y. isimli bir vatandaşın uyuşturucu sattığı gerekçesiyle terör örgütü mensupları tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurularak yaralanması olayına karıştığı tespit edilen Emre D. ile İbrahim D.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST YAKALANDI

Ekipler, Sarıyer Fatih Sultan Mahallesi'nde bir derneğe düzenlediği operasyonda gri listede yer alan terörist Meryem Özsöğüt ile yanında bulunan 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan Cem D. ve 'Silahlı terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yapmak' suçundan Ali B.'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, tabanca, çok sayıda mermi, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Meryem Özsöğüt ile ilgili verilen bazı ifadelerde, şüphelinin DHKP-C'nin Gazi Mahalli alan yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, örgütün yurtdışı merkez komiteyle yapılan şifreli yazışmalarda isminin bulunduğu belirtilmişti. Yine ifadeler, örgütün sözde memur yapılanması olan Kamu Emekçileri Cephesi'nde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ifade edilmişti. Haklarında yakalama kararı bulunan Emrah D. ile İbrahim D.'nin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.