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'da operasyonu

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında, terör örgütünün sözde sorumlularından olan ve öldürüldüğü açıklanan Batıraşvili'nin eşi Seda D'nin de olduğu öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 21:32
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları istihbaratı alınan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 4 Temmuz'da Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, U.B, B.S, A.D, L.T. ve S.K'yı gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden S.K'nın, örgütün sözde sorumlularından olan ve 'ta öldürüldüğü açıklanan Ebu Ömer El Şişani kod adlı Batıraşvili'nin eşi Seda D. olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden, B.S, U.B, L.T. ve Seda D. tutuklanırken, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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