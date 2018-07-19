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Şans oyunlarında ikramiyeler artıyor

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Şans oyunlarında ikramiyeler artıyor
TORBA Yasa Teklifi, tarafından oynatılan şans oyunlarında dağılan ikramiyenin brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarıyor. Bu düzenleme ile hem uluslararası sektördeki dinamiklere uyum sağlamak hem de yasa dışı bahislerin önlenmesi amaçlanıyor. Böylece devletin yasadışı bahis nedeniyle kamu geliri kaybını önleneceği belirtiliyor.
YATIRIM VE İŞLETME KAYBI DÜZENLEMESİ: İkramiye oranlarının artması nedeniyle ortaya çakacak yatırım ve işletme kaydının önlenmesine dönük düzenlemeler de yapıldı. Pazarlıkla temin yöntemiyle hizmet alınması süresince ortaya çıkabilecek yorum ve uygulama farklılıklarının giderilmesi için de geçici teminat oranı yüzde beşten yüzde üçe, kesin teminat yüzde ondan yüzde altıya indirilecek.
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Şans oyunlarında ikramiyeler artıyor
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