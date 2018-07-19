Şehit özel harekâtçı toprağa verildi

Van
'da 3 gün önce terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Ahmet Altun (22) toprağa verildi. Van'dan getirilen cenaze Kahramanmaraş
Onikişubat ilçesinde babaevine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Veysel Karani Camisi'ne getirildi. Törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın yanısıra milletvekilleri ile askeri ve mülki erkân katıldı. Cenaze namazının ardından şehit mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde ve Siirt'in Eruh kırsalındaki hava harekâtlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.