Sürat teknesinde 54 kaçak yakalandı

Bodrum'dan bir grup kaçağın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Dün saat 05.30'da, ilçeye 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarından 10 metrelik sürat teknesiyle Yunanistan'a ait İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan kaçakları tespit etti. Uyarıya rağmen durmayan kaçakların peşine düşen ekipler, takip ettiği botu durdurdu.



Teknedeki 20 Suriye, 21 Filistin, 12 Irak ve 1 Somali uyruklu toplam 54 kaçak, kıyıya getirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçakların İstanbul'dan geldikleri ve organizatörlerden 18 bin Euro karşılığında tekneyi satın aldıkları öğrenildi.

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