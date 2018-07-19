Telefondaki ‘Eczacı Abdi’ Abdullah Bayram çıktı

Darbe girişimi sırasında, sivil imamlardan Hakan Çiçek
'i örgütün ABD'deki elebaşı Fetullah Gülen
ile görüştüren ve Çiçek'in telefonunda "Eczacı Abdi
" olarak kayıtlı örgüt üyesinin Abdullah Bayram
olduğu tespit edildi. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü
çevresinde bulunan dijital materyal incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na teslim edilmiş, bilişim uzmanlarının 4 telefon ve SIM kartlar üzerinde yaptıkları incelemeye ilişkin rapor davayı gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. 2012'DE ABD'YE GİTMİŞ
Raporda, telefonlardan birinin darbenin planlayıcıları arasında yer alan ve Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan Hakan Çiçek'e ait olduğu, Çiçek'in darbe girişimi sırasında cep telefonunda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir kişiyle 3 dakika 51 saniyelik görüşme gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Çiçek'in saat 20.49'da "Abim, bozun namazı, çok acil teli ver kendine" diye mesaj atarak Gülen'le kendisini görüştürmek istediği ve telefonunda Eczacı Abdi olarak kayıtlı olan kişinin, 2012'de ABD'ye yerleşen Abdullah Bayram olduğu belirlendi.