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’da yakalandı Mersin’de tutuklandı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
MİT Başkanlığı'nın 'ye düzenlediği operasyonda 'da yakalanarak Mersin'e getirilen Salih Zeki Yiğit dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nce hakkında 2 ayrı yakalama kararı çıkarılan Yiğit'in, Mersin'de FETÖ'ye bağlı işadamlarının imamlığını yürüttüğü, iş dünyasına yönelik örgütsel toplantıları organize ettiği iddia edilmişti. Yiğit'in, "himmet" adı altında topladığı paraları Pensilvanya ve Afrika ülkelerindeki okullar için yurtdışına transfer ettiği belirlenmişti.
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Ukrayna’da yakalandı Mersin’de tutuklandı
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