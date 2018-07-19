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’da kaçakçılık operasyonu

’da jandarma ekiplerince sınır hattında yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında 672 adet tekstil ürünü ve 5 bin 430 paket ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:15
Van’da kaçakçılık operasyonu
Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi'nde konuşlu bulunan 7'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığınca, Türkiye-İran sınır hattının Dolapdere mevkiinde devam eden keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Türkiye tarafından İran'a at sırtında yükleriyle birlikte geçiş yapmaya çalışan şüpheli şahıslar tespit edildi.

Yapılan müdahalede, 672 adet Türkiye üretimi muhtelif tekstil malzemesi ele geçirilmiş olup, İran uyruklu bir şüpheli ise sağ bacağından yaralı olarak yakalandı.

Çaldıran ilçesine bağlı Yücealan Mahallesi'nde ise, Sedat Nezih Özok Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca İran sınır hattında yapılan müdahalede, 5 bin 430 paket ve 2 adet at ele geçirildi.
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Van’da kaçakçılık operasyonu
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