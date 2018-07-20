Bedellide askeri değil teorik eğitim

AK Parti
Grup Başkanı Naci Bostancı
, bedelli askerliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 400 bin kişinin bedelli askerliğe başvurabileceğini belirten Bostancı, "28 günlük eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz. 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek" dedi. Bostancı yerel seçimlerin erkene alınmasının ise gündemde olmadığını söyledi.