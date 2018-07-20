‘FETÖ konusunda bizi oyalamayın’

Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump
'ın terör örgütleri FETÖ
ve PKK
adına suç işlediği gerekçesiyle tutuklanan rahip Andrew Brunson hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden, "Erdoğan Pastör Brunson'ın serbest bırakılması için birşey yapmalı"çağrısını değerlendirdi. Aksoy "Hukuki bir süreç var ortada. Brunson, ailesiyle avukatıyla ve diğer konsolosluk yetkilileri ile düzenli olarak görüşebiliyor. Bu adli süreç hukukun üstünlüğü prensipine dayalı olarak yürütülüyor. Türkiye bir hukuk devleti" dedi. Aksoy, Feto'nun iadesi konusunda ABD'yi 13 Temmuz'da "Bizi oyalama" diye uyarıldığını ifade etti. Aksoy Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin NATO
'ya entegre edilmeyeceğinin altını çizdi.