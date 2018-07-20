FETÖ’nün ‘net’ uzmanı içeride

MİT Başkanlığı'nca Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETO'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan dün İzmir'de "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı ülkede yakalanan Salih Zeki Yigit de daha önce tutuklanmıştı.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda turizm şirketi sahibi Ekrem Ateş ile zincir pastane işletmecisi Mehmet Tahir Sekizkardeş'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. 35 kişi hakkında yürütülen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ
'nün eyalet, bölge, mütevelli esnaf, üniversite ve talebe yapılanmasında güncel yönetici oldukları ileri sürülüyor.
Ankara'da, 9 komiser yardımcısı ile eski polislerin de bulunduğu 24 emniyet mensubundan 15'i gözaltına alındı.
Kayseri'de subaylar Abdullah E, Ahmet K, Faruk T, Mücahit Ü, Eyüp A, Ömer C. ve Hakan B. tutuklanırken, haklarında yakalama kararı bulunan askerler M.A. ve O.Ü. ile ByLock kullandığı belirlenen öğrenci M.G. gözaltına alındı.
Tokat'ta, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan eski öğretmen Filiz Demir, Karabük'te ise meslekten ihraç edilen hemşire S.S. (43) tutuklandı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
FETÖ'nün "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde adı geçen 28 eski askeri hakim ve savcı 6 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.