Minik Alperen’in ölümü davasında ceza yağdı

İzmir
'de kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme servis şoförü Taner İ. ve servis görevlisi Dilara K.'ye 9 yıl, kreşin müdürü Yurdagül İ.'ye ise 5 yıl hapis cezası verdi.
Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017'de serviste unutulan ve aracın içinde saatlerce kaldıktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin ile ilgili Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dün karar çıktı. Mahkemeye, Alperen'in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin'in yanı sıra 'Taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' ile suçlanan sanıklar Taner İ., okulun sahibi Yurdagül İ., servis görevlisi Dilara K. Milli Eğitim Bakanlığı
, İzmir Barosu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı avukatlar katıldı.
Mahkemede acılı baba Serkan Sakin, "Çocuğumun yaşam hakkı elinden alındı. Yurtdışında yaşayan gurbetçi bir aileydik. Vatana geri döndüğümüzde çocuğumuzu vermek için birçok kreş gezdik. En son Sevgi Yumağı Anaokulu'na geldiğimizde çocuğumuzun 3 yaş altında olmasının sorun yaratmayacağı söylendi. Bu konuya sebebiyet veren kreş görevlileri hakkında en yüksek cezanın verilmesini talep ediyorum" dedi. Gözü yaşlı anne Buket Sakin ise kamera kayıtlarını istediğini ifade ederek, "O gün sadece 10 çocuk servisteyken Dilara K.'nin Alperen'i serviste unutacağına ihmal vermiyorum. Dilara 3'üncü çocuktan sonra Alperen'in yerini değiştirdiğini söyledi ve yalanı ortaya çıktı. Alperen emniyet kemerinden rahatça çıkabilecek bir çocuktur. Arabamızda bunu defalarca yapmıştır. Bizden kesinlikle bir şey saklanıyor" şeklinde konuştu. SANIKLARA CEZA YAĞDI
Konuşmaların ardından mahkemeye ara verildi ve heyet kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 'Taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' ile suçlanan tutuklu sanıklardan Taner İ.'ye 9 yıl, görevli hostes Dilara K.'ye 9 yıl, yine servis sürücüsü Taner İ.'nin eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İ.'ye 5 yıl, Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye 5 yıl hapis cezası verdi. Taner İ. ve Yurdagül İ.'nin tutukluluğunun devamına karar verildi. "PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sakin ailesi istinaf mahkemesine başvurarak mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. "Başka Alperen'ler ölmesin" diyen acılı baba Serkan Sakin "Bu karar bir emsal olsun ve hiç kimse çocuklara zarar veremesin" dedi.